LOISELLE, Lyne



Des suites d'un long combat contre le cancer, le 3 décembre 2020, à l'âge de 54 ans, Lyne Loiselle nous a quittés, entourée de ses proches. Elle était l'épouse d'Alain Daigneault et la fille de feu Jean-Denis Loiselle et de feu Denise Laberge.Elle s'est dévouée et a joué un grand rôle dans le développement du Centre Multifonctionnel Horizon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Jasmine et Alice, sa soeur Sylvie (feu Alain), son frère feu Michel (Jocelyne), sa belle-mère Aline, sa belle-soeur Chantal (Christian), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera le vendredi 1er octobre de 18 h à 21 h à la :450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comle samedi 2 octobre la famille recevra les condoléances à compter de 13 h, en l'église paroissiale de Ste-Martine située au 122, rue St-Joseph, Ste-Martine, Qc, J0S 1V0. Les funérailles suivront à 14 h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Multifonctionnel Horizon: