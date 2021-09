GAUTHIER JOBIN, Mignonne



À Montréal, le vendredi 10 septembre 2021 est décédée, à l'âge de 91 ans, Mignonne Gauthier, épouse de feu Raymond Jobin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge, feu Michel, Louise (Daniel), François (Sonia) et Christiane, ses petits-enfants Jean-Philippe, Francis, Mylène, Richard, Alexis, Audreyanne et son arrière-petit-fils William, sa belle-soeur Priscille (feu Gilles), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 25 septembre 2021 à compter de 13h, suivi des funérailles à 16h.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à la Société canadienne du cancer.