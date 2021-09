MARCIL, Jean-Charles



Nous vous annonçons le décès de notre père Jean-Charles Marcil à l'âge de 85 ans, époux de feu Carmen Brosseau, survenu le 11 septembre 2021.Il laisse dans le deuil sa conjointe Hermance Bisaillon, ses enfants : Élyse (Raymond), Claire (Daniel), Andrée (Luc), Charles (Véronique); ses petits-enfants : Louis-Philippe, Antoine (Kacey), Erika (Pierre-Olivier), Angélic, son arrière-petite-fille Olivia ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s, la gang de Waterside Village, les collègues de Kverneland et les membres de la Société d'agriculture de St-Hyacinthe.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 septembre 2021 dès 9h au :suivi d'une cérémonie hommage à 11h en la salle commémorative du complexe.La famille tient à remercier Dre Christine Gilbert pour son grand dévouement et tous les bons soins prodigués depuis de longues années.