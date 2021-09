BEAUCHEMIN, Réjean



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Réjean Beauchemin, survenu le 14 février 2021 à l'âge de 80 ans, président-fondateur de la Plomberie Réjean Beauchemin et Fils inc., époux de madame Marie Collette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Suzie (Yves), Joël (Nancy), ses petits-enfants Nicolas (Élisabeth), Joanie (Hugues), Alex (Stéphanie) et Adam, ses arrière-petites-filles Alice et Kylie, son frère et sa soeur, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra vos condoléances le samedi 25 septembre de 11h à 13h30 au :VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 Téléc. (450) 655-0941Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 14 h en la Basilique Sainte-Anne, 195 rue Sainte-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes.Nous tenons à remercier le personnel soignant de l'hôpital Pierre-Boucher pour les bons soins prodigués auprès de lui.