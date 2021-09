POULIN, Mariette

(née Péloquin)



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Mariette Péloquin-Poulin, le 1er septembre 2021 à l'âge de 79 ans.Fille de feu Irene Péloquin et Stella Pelletier, elle était l'épouse de Lauréat, la mère de Sylvie, Nancy, Richard et Jean-François, la grand-mère de quatre petits-enfants, la soeur d'André, Léo, Cécile, Pauline et feu Thérèse, Denise et Louise, la belle-sœur de Rachel et Jean-Claude.En plus de sa famille proche et leurs époux(ses), elle laisse dans le deuil ses cousin(e)s, plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 25 septembre à compter de 10h à l'église St-Télesphore à LaSalle, suivi des funérailles à 11h.