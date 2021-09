ROBITAILLE, Danielle



Le 12 septembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Danielle Robitaille, épouse de feu M. Michel Meloche, fille de Gérard E. Robitaille et de feu Lucile Denis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Patrick), Marie-Lyne et Luc (Marika), ses petits-enfants Mikael, Thierry, Vincent et Jeanlou, ses frères et soeurs: feu Denis, Jean-Dominique (Micheline) et Marie-Josée (Alain), ses beaux-frères et belles-soeurs : Colette (Jean-Claude), Francine, feu Normand, feu Diane, Marc (Carole) et feu Carole, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 23 septembre 2021 dès 10h. Une liturgie suivra à 13h en la chapelle du complexe.