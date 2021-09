ROLLAND (née Barabé)

Simone



À Laval, le 10 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Simone Barabé, épouse de M. Gaston Rolland.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Joanne (Jacques B), Monique (Jacques T), Silvie (Marvin), Patricia (Daniel) et Denis (Nathalie), ses petits-enfants Yannike (Wayne), feu Patrice, Simon (Anne-Marie), Gabriel, Joël, Audrey-Ann, Vincent et Justine, ses arrière-petits-enfants Miles, Vaughn, Victor et Romane ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 25 septembre à 14h en l'église St-Eustache. La famille recevra les condoléances dès 13h à l'église.COMPLEXE FUNÉRAIRE GUAYTél: 514-871-2020www.salonsfunerairesguay.com