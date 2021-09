GAUTHIER-LÉVEILLÉ, Éveline



À Saint-Jérôme, le 5 septembre 2021 à l’âge de 97 ans, est décédée Madame Éveline Gauthier, épouse de feu Raymond Léveillé.Elle laisse dans le deuil ses fils Albert (Micheline Verdon) et Michel, sa fille Hélène, ses petits-enfants: Guy, Marc, Nathalie et Marie-Josée (Sylvain), ses arrière-petits-enfants: Audrey, Vincent, Mathieu, Marjolaine et Crystel (Charles), de même que ses arrière-arrière-petits-enfants.Madame Gauthier laisse également sa belle-soeur Cécile, ses neveux et nièces, la famille Lacroix ainsi que d’autres parents et amis.Les funérailles auront lieu à l’église Notre-Dame-des-Pays-d’en-Haut, située au 180 rue Lesage à Sainte-Adèle, le vendredi 24 septembre 2021 à 11h. Les parents et amis sont invités à offrir leur sympathie à compter de 10h30.La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital de Saint-Jérôme pour leur soutien et les bons soins prodigués à leur mère.La, située au 632 rue de la Madone à Mont-Laurier offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.