CARTIER, Jacques



De Repentigny, le 5 septembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Jacques Cartier.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Carole (Robert), Bernard, Diane (Ronald), Gilles (Liza) et Marco (Patricia), ses nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 26 septembre 2021, de 13h à 16h au complexe funéraireUne cérémonie suivra à 16h en la chapelle. Considérant les circonstances actuelles, le nombre de visiteurs à la fois est limité.