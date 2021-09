BRIEN, Marjolaine



À Mascouche, le 27 avril 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Marjolaine Brien.Elle laisse dans le deuil son époux Jean Coderre, ses filles, Marie-Eve et Alexandra, ainsi que sa petite-fille Zoé. Elle laisse également ses frères et sa soeur Luc (Louise), Jean-Marc (Pierrette), Gérald (Diane), Guylaine (Jean), feu son beau-frère Claude (Diane), ses belles-soeurs Michèle et Suzanne ainsi que plusieurs cousin(e)s, neveux, nièces, autres parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.Les funérailles auront lieu le vendredi 24 septembre à 11h, en l'église St-Henri-de-Mascouche, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille sera présente à l'église dès 9h30 avant les funérailles afin de recevoir les sympathies.www.salonsfunerairesguay.com