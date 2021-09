RIOPEL, Jean-Guy



À Montréal, le 12 septembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Guy Riopel, époux de Mme Marcelle Beaudoin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie (Michel Larivée) et Renée, ses petits-enfants, Louis-Charles, Olivier et Victoria, ses arrière-petits-enfants, Florence et Justin, ses soeurs, son frère ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 septembre 2021 de 11h à 18h et le samedi 25 septembre 2021 de 10h à 12h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 25 septembre à 13h à l'église St-Jean-Gualbert située au 490 rue Les Érables, Laval-sur-le-Lac, H7R 1B4.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.