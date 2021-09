GIGUÈRE, Ginette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Ginette Giguère survenu le 31 août dernier suite à un long combat contre la maladie. Elle était la fille de feu Arthur Giguère et de feu Alvine Jean Giguère.Elle laisse dans le deuil son conjoint Yvon Gélineau, ses frères et soeurs: Ghislaine (Francine), Colette (Roger), Jean-Yves (Linda), Clément, Lise et Mario (feu Linda), de nombreux neveux et nièces et sa belle-famille.Elle sera exposée le vendredi 24 septembre de 12h à 14h, une cérémonie hommage suivra à la :