HUOT (née Plouffe), Françoise



À St-Canut, le 1er septembre 2021, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Françoise Plouffe, épouse de feu M. Georges Huot.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Madeleine, Suzanne et Lucie; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 24 septembre de 14h à 17h, en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h au salon de laLes funérailles seront célébrées le samedi 25 septembre à 11h en l'église de St-Canut, Mirabel.Vos condoléances peuvent se traduire par des dons à www.pallia-vie.caToute la famille vous exprime ses chaleureux remerciements.