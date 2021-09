CROCHETIÈRE, Nicole



À Montréal, le mercredi 8 septembre 2021 est décédée, à l'âge de 80 ans, Nicole Crochetière.Elle laisse dans le deuil son fils Éric (Manon); sa petite-fille Amélie; son frère Serge (Nicole) et sa soeur Sophie (Jean-Pierre); ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 26 septembre 2021 de 9h à 12h. Selon ses volontés elle ne voulait pas de funérailles.