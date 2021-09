ST-ONGE, Réjean



À la Maison René-Verrier de Drummondville, le 10 septembre 2021, est décédé à l'âge de 77 ans, monsieur Réjean St-Onge, fils de feu Elphège St-Onge et feu Jeanne Blanchette, domicilié à Ville St-Laurent et originaire de Drummondville.Monsieur St-Onge laisse dans le deuil ses frères Gilles (Nicole Côté) et Serge (feu Carolle Boileau), ses nièces: Mélanie St-Onge (Claude Senécal), Joanie St-Onge (Alexandre Martel), leurs enfants; Mirka Senécal, Ludovic Senécal, Noah Martel et Zoé Martel ainsi que plusieurs autres parents et amis.Réjean fut comptable agréé et vérificateur interne pour les sociétés CIP, Abitibi Bowater et Québécor. Grand voyageur dans l'âme, il adorait parcourir le monde pour son travail et pour son plaisir.La famille recevra les condoléances à la2625, BOUL. LEMIRE, DRUMMONDVILLETél : 819-472-3730 / www.jndonais.caLigne info-décès 819-477-5924le vendredi 24 septembre 2021 dès 9h30. La liturgie de la Parole sera célébrée à la chapelle commémorative du complexe Lemire, sur invitation (maximum 50 personnes) ce même jour à 11h. Vous pourrez les accompagner via Webdiffusion en utilisant le lien sur l'avis de décès du site www.jndonais.ca, et en cliquant sur "Visionner les funérailles".L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.En respect des consignes du Directeur de la santé publique, un maximum de 50 personnes en rotation dans le salon est permis et le port du masque demeure obligatoire.Au lieu de fleurs, Réjean vous remercie de faire un don à la Maison René-Verrier, 2200 boulevard Allard à Drummondville. Il remercie aussi tout le personnel pour leur très agréable accompagnement et pour leurs très bons soins.