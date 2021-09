LEVESQUE, Pierre



Suivant le décès de monsieur Pierre Levesque, fils de feu Gérard Levesque et feu Adrienne Martin, survenu le 24 septembre 2020, à Laval, époux de feu de Marie Roy Levesque, sa fille Suzanne Levesque (Guy Racette), sa belle-fille Sylvie Lapointe (feu Sylvain Levesque) et son petit-fils Jeremy Levesque, tiennent à vous remercier des nombreux messages reçus.La famille vous invite à se joindre à elle pour souligner la première année de son départ, le samedi 25 septembre 2021, entre 13h et 17h à la chapelle du Columbarium de Laval, au complexe funéraire:Une cérémonie à sa mémoire aura lieu à 16h.