LAVERGNE, Ronald



Entouré de sa famille, le 21 août 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Ronald Lavergne.Il laisse dans le deuil son épouse Carole Sauvé, ses enfants Émilie et Jonathan, sa mère Olina, sa soeur Francine (Gaétan), son frère Réjean (Lyne), ses filleules Josée-Ann et Geneviève, ses beaux-parents Germain et Huguette Sauvé, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses partenaires de pêche ainsi que de nombreux autres parents et amis.Il est parti rejoindre son père Armand Lavergne de même que tous ceux qu'il aimait qui sont partis trop tôt, dont ses grands amis André Martel, Jean Chevrier et Yvan Chevrier.La famille recevra les condoléances le samedi 25 septembre 2021 dès 10h :ST-LAZARE, J7T 2Y7www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu samedi à 15h en l'église de St-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique), suivies de l'inhumation des cendres au cimetière de la même paroisse.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.