COVID-19: le Québec et l’Ontario ajoutent chacun 821 nouveaux cas

Le Québec rapporte 821 cas de COVID-19 et 3 décès, portant le total à 402 283 personnes infectées et 11 321 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 837 infections et trois décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2021

402 283 personnes infectées (+821)

11 321 décès (+3)

264 personnes hospitalisées (+36)

89 personnes aux soins intensifs (+9)

Quelque 264 Québécois sont hospitalisés, en hausse de deux, incluant 89 aux soins intensifs, en baisse de six.

En Ontario, en plus des 821 cas du jour, on a inscrit 10 morts additionnelles, si bien qu’en 18 mois de crise sanitaire on cumule désormais 578 869 personnes ayant contracté le virus, dont 9647 d’entre eux qui ont perdu leur combat contre la maladie à coronavirus.

Selon la ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott, 621 des nouveaux cas sont liés à des gens qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Au chapitre des hospitalisations, 329 Ontariens sont à l’hôpital, en baisse de sept, dont 185 aux soins intensifs, en recul de neuf.

La situation au Canada:

Ontario: 578 869 cas (9647 décès)

Québec: 402 283 cas (11 321 décès)

Alberta: 277 558 cas (2523 décès)

Colombie-Britannique: 177 954 cas (1888 décès)

Saskatchewan: 61 065 cas (637 décès)

Manitoba: 59 612 cas (1204 décès)

Nouvelle-Écosse: 6312 cas (94 décès)

Nouveau-Brunswick: 3237 cas (48 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1555 cas (7 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 720 cas (1 décès)

Yukon: 716 cas (9 décès)

Nunavut: 659 (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 278 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 570 831 (27 383 décès)