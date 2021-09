GAGNIÈRE, Yannick



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Yannick Gagnière, survenu le 4 juillet 2021, à l'âge de 29 ans.Il laisse dans le deuil son père Sylvain et sa mère Sylvie, son frère Maxime (Carissia), ses grands-parents Lisette et Denis ainsi que Irène & Rosaire, ses tantes et oncles, ses cousins et cousines, plusieurs parents et amis ainsi que ses collègues du CF Montréal.La famille vous accueillera le samedi 25 septembre de 12h à 16h, en:(5055 RUE JOFFRE, MONTRÉAL, H1K 2V8) (entrée côté stationnement)Les funérailles suivront dès 16h pour la famille et les amis proches.