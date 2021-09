ÉLÉMENT Médard



À Saint-André d'Argenteuil, le 30 décembre 2020 est décédé à l'âge de 85 ans, M. Médard Élément, conjoint de feu Monique Chicoine.Monsieur Élément laisse dans le deuil son fils Jacques et sa conjointe Luce Bleau, ses soeurs Bella, Patricia, Jacqueline, Pauline, Marie-Ange et son frère Léon.Il quitte également ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille reçoit vos condoléances le samedi 3 octobre de 13h à 15h à lawww.salonmercier.comSvp. Compensez l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation des maladies du coeur (www.coeuretavc.ca) ou la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca).