FORGET, Thérèse (Durocher)



Le 11 février 2021 décédait tout doucement Thérèse Forget Durocher entourée de ses trois fils, Raymond, Pierre et Gérard. Elle est allée rejoindre son époux Gérald et son fils Jacques.Suite aux conséquences de la pandémie, il est maintenant temps de rendre hommage une dernière fois à Thérèse et ce, en présence de ses êtres chers.Ainsi, une courte cérémonie se tiendra samedi matin, le 25 septembre 2021 de 9h à 11h. à la :Parents et amis peuvent venir offrir les condoléances à la famille. La cérémonie sera suivie de l'inhumation de ses cendres, en privé, au cimetière St-Martin à Laval.