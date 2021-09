Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Voyeurs

Un genre en voie de disparition depuis plusieurs années à Hollywood, le thriller érotique effectue un retour remarqué avec Voyeurs, nouveau long métrage assez distrayant du réalisateur américain Michael Mohan, dont l’intrigue est campée à Montréal. L’excellente actrice Sidney Sweeney – vue récemment dans la série The White Lotus – tient le rôle principal du film, celui d’une jeune femme qui devient obsédée par la vie sexuelle débridée du couple vivant dans l’appartement situé en face du sien. Sorte de version sexy et moderne du classique de Hitchcock, Fenêtre sur cour, Voyeurs remplit pleinement son mandat de divertir, même si plusieurs éléments du scénario paraîtront tirés par les cheveux.

► Où : Amazon Prime Video

— Maxime Demers

Piège à clics

Photo courtoisie

Un père de famille sans histoire qui disparaît. Une vidéo virale promettant son meurtre une fois la barre des cinq millions de clics atteinte. Ces quelques mots résumant la série Piège à clics (ou Clickbait, dans sa version originale) avaient instantanément capté notre attention.

Adrian Grenier fait ici son grand retour au petit écran, une décennie entière après Entourage, avec un rôle central dans ce suspense policier enlevant, distillé en huit épisodes. L’intrigue a beau être cousue de fil blanc, elle nous a tout de même tenu en haleine jusqu’au dernier moment, nous entraînant malgré nous dans son piège si habilement tendu.

► Où : Netflix

— Bruno Lapointe

Vivre le Jazz de votre salon

Après les Francos la semaine dernière, c’est au tour du Festival de jazz de résonner au Quartier des spectacles de Montréal. Et parce que les concerts ne sont accessibles que pour 2500 spectateurs, l’organisation a mis en place pour la première fois une webdiffusion. Vous pouvez ainsi regarder chaque prestation extérieure sur la chaîne YouTube de l’événement, uniquement en direct. D’ici demain, il y aura notamment Socalled (ce soir, 21 h 15), Charlotte Day Wilson (ce soir, 21 h 45), Ghostly Kisses (demain, 19 h 30), Modibo Keita, pour les 50 ans de l’album What’s Going On (demain, 21 h 15) et Patrick Watson (demain, 21 h 45).

► Où : youtube.com/montjazzfest

— Raphaël Gendron-Martin

Daniel Lanois sur le web

Photo courtoisie

Le grand Daniel Lanois était en action au Festival de jazz de Montréal, jeudi, et au Palais Montcalm, à Québec, vendredi. Vous l’avez raté et vous vous en mordez les doigts ? Vous avez une dernière chance puisque son concert à Québec est diffusé en ligne pour 20 $, d’aujourd’hui (samedi) à midi jusqu’à dimanche soir, 23 h 59.

► Où : Détails sur palaismontcalm.ca

— Cédric Bélanger