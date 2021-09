CASTONGUAY, Francine



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Francine Castonguay, survenu à Ste-Agathe, le 17 mars 2021, à l'âge de 67 ans.Elle laisse dans le deuil sa fille, Mariève Paquette (Jean-Sébastien), sa petite-fille Emma Masterson, sa soeur Diane (Benoit) et ses frères, Michel (Micheline), Yvon et Claude (Ariane), ses neveux et nièces Eliane, Justin, Cédric, Jolane, Pascale et Justine ainsi que plusieurs autres membres de la famille et ami(e)s.Une cérémonie aura lieu à l'église de Sainte-Françoise de Lotbinière le samedi 16 octobre 2021 à 14h.