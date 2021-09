SABELLI, Constantino



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Constantino Sabelli survenu à Montréal le dimanche 12 septembre 2021, à l'âge de 76 ans, époux de Maria Froncioni.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants, Dino, Julie (Matteo) et Joey (Maria) et ses petits-enfants, Erika, Massimo et Leo. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 19 septembre 2021 de 17h à 21h et lundi à compter de 8h30.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h à l'église Notre-Dame-de-la-Défense, rue Dante, et de là au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire au Conseil de la Protection des Malades seraient appréciés au www.cpm.qc.ca