BOISVERT, Hector A.



À Laval, le 9 septembre 2021, à l'âge de 96 ans est décédé Hector A. Boisvert. Il laisse dans le deuil Alice Massicotte, son épouse des 62 dernières années, ses enfants Louis (Brigitte Roy) et Louise (Louis Ramsay), ses petits-enfants Vickie (Maxime Deguise), Jean-Benoît, Florence et Gabriel (Stéphanie Brosseau), son frère Fernand (Gisèle Chicoine) ainsi que de nombreux parents et amis.Après une longue carrière en enseignement, il est demeuré actif toute sa vie en s'impliquant dans le Club de Motoneige de Laval, au camping Québécamp, à l'association des directeurs d'école retraités (AQDER), dans le club de ski de fond Les Coureurs de boisés ainsi qu'avec les cerfs-volants Vent en fête.La famille recevra les condoléances dimanche le 26 septembre, de 14h à 17h au salon funéraire :