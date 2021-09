«Blue Bayou»: d’où vient-on?

On peut reprocher à Justin Chon d’insister trop lourdement sur l’adoption et les notions d’appartenance ou d’identité, mais l'histoire de «Blue Bayou», inspirée de situations réelles, est nécessaire.

Présenté au Festival de Cannes, l'oeuvre est l’un de ces films qui appuie parfois un peu trop sur le sentimentalisme, mais qui réussit néanmoins à happer le spectateur.

Antonio LeBlanc (Justin Chon, le réalisateur tient le rôle principal) cherche un emploi. Accompagné de sa fille Jessie (Sydney Kowalske, merveilleuse), dont on apprendra plus tard qu’elle est celle de sa fiancée Kathy (Alicia Vikander dont l’accent du sud connaît quelques ratés), il passe une entrevue. Il doit alors avouer avoir fait de la prison, il tente de se justifier et d’expliquer qu’il s’agissait d’une erreur. En vain. Il se fait montrer la porte.

Dans cette petite bourgade de Louisiane, Antonio LeBlanc détonne. Il est asiatique, a été adopté par une famille locale – d’où son nom – et, comme des milliers d’enfants adoptés avant 2000, il ne possède pas la citoyenneté américaine. Le cas est kafkaïen, la situation cauchemardesque, Antonio, Kathy et Jesse s’en apercevront lorsque l’ex de Kathy et père de Jessie cherchera des noises à Antonio et appellera les services d’immigration.

Difficile de ne pas succomber aux charmes de «Blue Bayou». Pour ses qualités esthétiques d’abord, la manière dont Justin Chon filme les paysages de l’État américain lors d’une balade d’Antonio et de Jessie, les éclairages du salon de tatouage dans lequel Antonio officie ou la douceur du visage de Parker (Linh-Dan Pham), une Vietnamienne atteinte d’un cancer avec laquelle il se lie d’amitié. Pour ses qualités narratives, ensuite.

Malgré quelques longueurs et maladresses – la répétition de l’histoire de la fleur de lys ainsi que quelques allégories franchement trop peu subtiles -, bon nombre de scènes font mouche. Celle où Antonio découvre la culture vietnamienne et où il se trouve avec une majorité d’Asiatiques, celle où Jessie lui dit qu’il va lui préférer son enfant à naître, et tous les regards méprisants de la mère de Kathy sont de parfaits exemples.