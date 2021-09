GUILBAULT Maryse



De Rosemère, le 9 janvier 2021, à l'âge de 57 ans, est décédée Maryse Guilbault, épouse de Claude Tourigny.Elle laisse également dans le deuil sa mère Carmen Perreault (feu André Guilbault), ses filles Joëlle (Samuel) et Marie-Michelle (Kevin), ses petits-enfants adorés Mila et Mason, son frère Christian (Sophie), sa soeur Guylaine (Claude), ses beaux-parents Mme Cécile Massicote et M. Réjean Tourigny, sa belle-soeur Martine, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 3 octobre de 13h à 16h30 au :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUn hommage lui sera rendu ce même dimanche 3 octobre, à 16h30, en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé publique en vigueur.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du neuro de l'université McGill.https://www.mcgill.ca/neuro/fr/donner/comment-donner