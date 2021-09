DESORMIERS, Paul (Serge)



À l'Hôpital Saint-Eustache le 6 septembre 2021 à l'âge de 80 ans, est décédé paisiblement monsieur Paul (Serge) Desormiers, fils de feu monsieur Roger Desormiers et feu dame Marie-Ange Ramsay.Il a finalement été délivré des souffrances de son corps malade, après avoir livré un très long et terrible combat contre la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sabrina (Danny Gagnon) et Yannick (Judith Durand-Folco), son petit-fils Mathieu Sergerie, sa très bonne et précieuse amie Monique Côté, ses soeurs ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Il rejoint son fils feu Daniel Desormiers ainsi que son frère feu Roger Desormiers.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-Eustache pour les bons soins prodigués. Mais par-dessus tout, nous désirons souligner l'accompagnement exceptionnel de dame Murielle Béliveau, lorsque notre père fut rendu aux soins de fin de vie, notre ange, qui a su soulager son âme et veiller à son bien-être jusqu'à son tout dernier souffle.En respect des dernières volontés de notre père, une petite cérémonie se tiendra en privé, le 26 septembre à midi pour la mise en columbarium de son urne.Les services funéraires ont été confiés au :418 BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE, J7A 3R8(coin aut. 640)