DEVAULT ROMPRÉ, Rosabelle

Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 12 septembre 2021, est décédée à l'âge de 98 ans, Mme Rosabelle Rompré, épouse de feu André Devault, natifs de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ils ont longtemps habité à Montréal.La famille désire vivre les funérailles dans une relative simplicité.L'inhumation aura lieu au cimetière Ste-Anne-de-la-Pérade.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Armand (Diane), Martin (Caroline), Luc (Victoire), Françoise (Claude) et Lina (Sylvain), ses petits-enfants : Vincent, Véronique, Laurie, Rachel, Mathieu et Maxime, ses neuf arrière-petits-enfants, sa soeur Gatienne Rompré (feu Maurice Godin), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.