GENEST, Yannick



De Mascouche, le 14 septembre 2021, à l'âge de 44 ans, est décédé M. Yannick Genest, époux de Mme Lyne Lalancette (son ange).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Samuel (Mélanie), Valérie (Maxime) et Mathieu (Tarek), ses parents Manon Vaudry et Gérald Genest (Andy), son frère Érick Genest, son beau-frère Luc Lalancette (Amélie), ainsi que ses neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents, amis et collègues.Il sera exposé, en même temps que son beau-père M. Roger Lalancette, le samedi 9 octobre de 10h à 12h, 14h à 17h et 19h à 22h au:850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHEwww.salonsfunerairesguay.comUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h à la chapelle du salon.