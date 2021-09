Des programmes d’aide pour vos rénovations

Rénover, ça coûte cher. Heureusement, certains programmes gouvernementaux pourraient vous aider à payer la facture, partiellement ou en totalité. En voici quelques-uns.

Il existe plusieurs programmes gouvernementaux, tant au niveau fédéral que provincial. La plupart d’entre eux concernent l’efficacité énergétique. Certaines municipalités proposent aussi des aides, vérifiez auprès de votre ville.

Programme Rénoclimat

Ce programme concerne la rénovation résidentielle visant à améliorer la performance énergétique de votre habitation. Un conseiller évaluera gra-tuitement votre maison, vous guidera pour les travaux à effectuer et vous obtiendrez aussi de l’aide financière pour les réaliser. Il peut s’agir de travaux d’isolation, d’étanchéité, de remplacement des portes et fenêtres, d’installation ou remplacement de systèmes de ventilation, chauffe-eau, thermopompe, etc.

► transitionenergetique.gouv.qc.ca

Subvention canadienne pour des maisons plus vertes

En vous inscrivant au programme Rénoclimat, vous pourriez aussi avoir accès à la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Les participants peuvent recevoir jusqu’à 5600 $ pour effec-tuer des rénovations éco-énergétiques.

► rncan.gc.ca/efficacite-energetique

Ce programme permet de recevoir une aide financière pour remplacer un système de chauffage au mazout ou au propane ou un chauffe-eau au mazout ou au propane par un système alimenté par une énergie renouvelable, par exemple l’électricité.

► transitionenergetique.gouv.qc.ca

Programme Thermopompes efficaces

Pour obtenir une aide financière pour le remplacement ou l’installation d’une thermopompe, inscrivez-vous au programme Thermopompes efficaces d’Hydro-Québec.

► Hydroquebec.com/residentiel

Programme de la SCHL

Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a annoncé que des prêts sans intérêts pouvant atteindre 40 000 $ seraient offerts aux propriétaires occupants qui voudraient effectuer des rénovations écoénergétiques majeures. On ne connaît pas encore les détails de cette nouvelle mesure.

Crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles

Ce crédit d’impôt, qui sera en vigueur jusqu’en 2022, appuie financièrement les propriétaires qui doivent réaliser des travaux de réfection de leurs installations septiques. Ce crédit peut atteindre jusqu’à 5500 $ par habitation admissible, en fonction de certains critères. Il est applicable tant à une habitation principale qu’à un chalet.

► apchq.com/documentation

Programme Roulez vert

Le programme Roulez Vert offre une subvention de 600 $ pour l’achat et l’installation d’une borne de recharge de véhicule électrique à domicile, que l’on soit propriétaire ou locataire.

► vehiculeselectriques.gouv.qc.ca

Programme Novoclimat-Maison

Ce programme donne une aide finan-cière à l’entrepreneur qui construit et à la personne qui achète une maison neuve homologuée Novoclimat. L’acheteur peut recevoir 2000 $ et même 4000 $ s’il s’agit de sa première propriété. S’il opte pour une thermopompe comme système de chauffage, il est admissible à une aide supplémentaire. Une maison homologuée Novoclimat permet d’économiser jusqu’à 20 % sur les coûts d’énergie. Pour être admissible, elle doit avoir été construite par un entrepreneur certifié Novoclimat.

► Transitionenergetique.gouv.qc.ca

DEUX AIDES POUR ADAPTER VOTRE DOMICILE

Le Programme d’adaptation de domicile de la Société d’habitation Québec soutient financièrement les propriétaires d’un domicile occupé par une personne handicapée pour la réalisation de travaux d’adaptation.

► Habitation.gouv.qc.ca

De son côté, le Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire, un crédit d’impôt non remboursable au fédéral, s’applique aux dépenses admissibles engagées pour des travaux de rénovation afin d’adapter un logement pour une personne handicapée ou une personne de 65 ans ou plus.

► canada.ca/fr/agence-revenu