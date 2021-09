OUIMET, Jean-Guy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Guy Ouimet, survenu le 10 septembre 2021, à l'âge de 78 ans. Il était l'époux de madame Danielle Blanchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles France (Raymond) et Annie (Steve), ses petites-filles Sabrina, Amélia, Lou-Ann et Émilie, ses frères Bernard (Maire-Claire), Claude et Gilles (Olivette), sa soeur Nicole, sa belle-soeur Louisette, ses beaux-frères Ronald (Myreille) et feu Robert (France), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 25 septembre 2021, de 14h30 à 18h, à la:Une cérémonie hommage aura lieu dès 18h en la chapelle de la résidence funéraire.