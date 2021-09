PELLETIER, René



À Montréal, le 13 septembre 2021, est décédé M. René Pelletier, époux de Madame Manon Lehoux.Il laisse dans le deuil ses enfants, Véronique (Pierre-Yves Pepin), Josiane (Maxime Savard), Émilie (William Simard) et son petit-fils Victor. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, leur conjoint ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 24 septembre de 13h à 16h et de 18h à 21h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 20h en toute intimité.