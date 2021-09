DUVAL (née GAGNON)

Raymonde



À Laval, le vendredi 10 septembre 2021 est décédée, à l'âge de 95 ans, Raymonde Gagnon, épouse de feu Origène Duval.Elle laisse dans le deuil son fils Réjean (Josée Dessureault), ses petits-enfants Gabriel (Naomie Boucher) et Valérie, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 24 septembre 2021 de 17h à 21h. Les funérailles seront célébrées le samedi 25 septembre 2021, à 9h30 en l'église Saint-Sylvain, située au 750 boul. St-Sylvain à Laval, et de là au Cimetière St-Vincent-de-Paul.