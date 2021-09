Élections: tout un spectacle!

Mesdames et messieurs, si vous aimez les spectacles qui sortent de l’ordinaire, entrez dans le grand chapiteau des élections fédérales 2021, vous n’en croirez pas vos yeux !

O’TOOLE, L’HOMME ÉLASTIQUE

Pour les amateurs d’acrobaties, nous avons l’homme élastique lui-même, Erin O’Toole, le chef du Parti conservateur, qui tentera d’accomplir devant la foule ébahie une pirouette périlleuse jamais tentée auparavant : la double split !

En effet, monsieur O’Toole essaiera de relever deux défis majeurs en même temps : charmer le Québec sans s’aliéner le reste du pays, et courtiser les électeurs progressistes sans se mettre à dos son aile pure et dure !

C’est le double grand écart, les amis, une cascade extrêmement dangereuse qui a déjà coûté la vie à plusieurs politiciens !

Je sais ce que vous dites : « Mais c’est impossible ! On ne peut pas à la fois plaire aux militants antiavortement et aux féministes, aux défenseurs de la loi 21 et aux chantres du multiculturalisme ! Le pauvre monsieur O’Toole va fendre en deux ! »

Eh bien, vous ne perdez rien pour attendre !

Même Luc Senay dans ses belles années n’arrivait pas à s’écartiller de la sorte !

LA SOIRÉE DE L’HYPNOSE

Et ce n’est pas tout !

Il y aura aussi le gala des hypnotiseurs !

Au cours de cette soirée riche en émotions, Yves-François Blanchet vous présentera un numéro hallucinant, tellement audacieux que Messmer lui-même ne l’a jamais tenté : il essaiera de convaincre le directeur de Greenpeace que le troisième lien de Québec est un projet écologique !

Tout de suite après, Justin Trudeau tentera, par la seule force de son regard, de vous persuader que ces élections étaient nécessaires.

Et madame Annamie Paul du Parti vert vous implantera dans la tête, chers amis québécois, la conviction que vous n’êtes qu’une méchante gang de racistes !

Vous ne le croyez pas ? Vous trouvez ce truc tiré par les cheveux ?

Jamais vous n’affirmeriez un tel mensonge, même sous la torture ?

Afin de vous prouver que madame Paul a bel et bien des dons de magnétisme, et qu’elle est capable de vous faire dire n’importe quoi, quelques secondes après cette séance, madame Shachi Kurl, la présidente de la prestigieuse firme de sondage Angus Reid, vous posera une question afin de mesurer de la façon la plus objective possible votre degré de tolérance envers les gens racisés.

« Êtes-vous 1) raciste 2) xénophobe 3) ségrégationniste 4) convaincu que les Blancs forment une race supérieure 5) l’ensemble de ces réponses. »

Vous allez voir, la réponse que vous donnerez à madame Kurl vous étonnera !

MAD MAX VS COVID

Vous vous rappelez lorsque Magic Tom impressionnait tout le monde en sortant un 25 sous de vos oreilles ?

Là, ce sont des millions de dollars que nos chefs extirperont de vos orifices ! Que dis-je, des milliards !

Qu’ils feront apparaître, comme ça, de nulle part !

Ce sera une soirée fantastique, les amis !

Et à minuit, pendant que le sympathique Jagmeet Singh distribuera de la poutine punjabi pour vous remercier d’avoir fait semblant de l’écouter, l’homme fort de la Beauce Maxime Bernier, vêtu uniquement d’un slip en léopard (gâtez-vous mesdames !) léchera le visage d’un homme atteint de la COVID !

Approchez, mesdames et messieurs, approchez !