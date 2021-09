LAPOINTE, Lilianne



Au Centre Le Cardinal, le 13 septembre 2021, à l'âge 90 ans, est décédée Mme Lilianne Lapointe, épouse de feu M. Raoul Pérusse, demeurant à Montréal, native de St-Paul de Joliette.Elle est allée rejoindre ses soeurs: Yolande et Émilienne, elle laisse dans le deuil ses frères et soeur: Jean-Paul (feu Réjeanne Thériault), Edgar, Henri, Claude (Rollande Bellerose), Lise, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Mme Lilianne Lapointe sera exposée le vendredi 24 septembre 2021 à compter de 9h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51, MARCEL LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0www.residencelegare.comsuivra une liturgie de la Parole en la chapelle de la résidence funéraire à 11h30. L'Inhumation aura lieu ce même jour au cimetière de St-Liguori.La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel du CHSLD Le Cardinal pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Mme Lilianne Lapointe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire. Le nombre maximum de personnes est de 50 participants à la fois, en rotation, par cérémonie funéraire. La tenue d'un registre des visiteurs sera obligatoire et tous les visiteurs devront y être inscrits.