BORDUAS, Francine



C'est avec une douleur immense que nous vous annonçons le décès Francine Borduas à l'âge de 64 ans, le 11 septembre 2021 à Toronto.Suite à un incident imprévisible, Francine a été hospitalisée d'urgence pour traiter les arrêts cardiaques dont elle a été victime. Malheureusement, malgré les soins intensifs reçus, elle est décédée des suites des dommages cérébraux subits, entourée de ceux et celle qu'elle chérissait.En plus d'entourer d'amour sa famille tout au long de sa trop courte existence, elle s'est impliquée dans sa vie professionnelle en tant qu'orthophoniste en milieu scolaire. Elle a aussi cultivé de multiples amitiés chaleureuses à travers ses activités et loisirs qu'elle pratiquait avec intensité. Son amour de la vie, son sens de la fête et son sourire étaient sa carte de visite.Son départ inattendu brise le coeur de chacun des membres des familles Borduas et Trudeau.Vous pourrez venir la saluer une dernière fois au complexe funérairele samedi 25 septembre de 13h à 15h30. Seront là pour vous accueillir, son conjoint Gilbert Trudeau, ses enfants Joël Borduas, Marie-Michelle Borduas, sa mère Rollande Geoffrion, sa soeur Ginette Borduas (Richard), son frère Michel Borduas (Manon), sa belle-soeur Christiane Trudeau (Martin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs parents et amis.Un hommage aura lieu ce même jour sur invitation en raison des contraintes sanitaires.