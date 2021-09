Fédérales 2021: un possible parallèle avec les provinciales de 2014, selon Blanchet

Le chef du Bloc québécois a laissé entendre samedi que Justin Trudeau aurait fait «la même erreur» que Pauline Marois lors des élections provinciales de 2014 en choisissant de déclencher des élections avant la fin de son mandat.

«J’étais dans le gouvernement de Pauline Marois en 2014 quand nous sommes allés en élection. [...] Nous avons durement payé le prix de ne pas être resté aussi longtemps que nous le pouvions ou que nous le devions. Je crois que M. Trudeau vient de faire la même erreur», a déclaré Yves-François Blanchet lors d’un point de presse en matinée devant l’Assemblée nationale du Québec.

M. Blanchet était membre du cabinet de l’ancienne première ministre du Québec Pauline Marois lorsqu’elle a pris la décision de déclencher des élections en 2014, soit près de deux ans avant la fin prévue de son mandat.

Espérant alors obtenir un gouvernement péquiste majoritaire, Mme Marois a dû céder sa place au libéral Philippe Couillard et a annoncé sa démission du Parti québécois le soir même des élections.

Le dirigeant du Bloc québécois a également suggéré qu’il pourrait y avoir des changements à la tête de certains partis après ces élections fédérales.

«Chaque chef a sa propre tête sur le billot, et il pourrait y en avoir qui ne resteront pas là où ils sont», a avancé M. Blanchet, soulignant que le processus de changement de dirigeant pourrait prendre du temps et prévenir une nouvelle élection dans les prochains mois et années.

«Je suis donc très confiant et je veux que les gens comprennent clairement que même si nous avons l’intention de négocier très sévèrement le moment venu, nous ferons en sorte que ce Parlement dure», a-t-il soutenu.

Une balance des pouvoirs pour le Bloc?

Yves-François Blanchet était présent dans la Capitale-Nationale afin d’encourager les Québécois à voter pour le Bloc, une situation qui pourrait permettre l’arrivée d’un gouvernement minoritaire à Ottawa avec une balance des pouvoirs pour le parti.

«Ce qu’on demande, ce n’est pas le pouvoir pour le pouvoir. [...] C’est le pouvoir pour arbitrer dans le sens des projets pour le Québec», a-t-il insisté.

Le chef bloquiste a également précisé qu’il avait l’intention «d’offrir une rencontre séparément à chacun des chefs, parce qu’[il veut] contribuer à la création d’un esprit de collaboration dans le prochain Parlement».