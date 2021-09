La carrière de France Beaudoin en cinq photos souvenirs

Un grand départ

Photo d’archives

France Beaudoin, 25 ans, et Guy Mongrain, en 1994. Ils animaient ensemble La poule aux œufs d’or, le Gala du Grand Prix du tourisme québécois (photo) ainsi que les premières émissions de Fort Boyard diffusées au Québec. L’année suivante, TVA confiait à France le talk-show Les ailes de la mode qu’elle animera durant cinq ans, le début d’une grande aventure.

En passant par La Poule

Photo d’archives

La jeune femme native de Disraeli, forte d’une formation en journalisme au Cégep de Jonquière, avait fait ses armes à la radio et à la télé en Estrie, et animé notamment La vie en Estrie pour TVA Sherbrooke. Elle animait désormais, avec Guy Mongrain, la nouvelle version de La poule aux œufs d’or, popularisée 35 ans plus tôt par Roger Baulu.

Le matin

Photo d’archives

En 2005, avec France Castel qui coanimait avec elle la populaire émission Deux filles le matin, créée cinq ans plus tôt à TVA. Plusieurs duos d’animatrices leur succéderont à la barre de cette émission matinale qui vient de se terminer après 21 ans en ondes. C’est sur le plateau des Deux filles que France fit la rencontre de l’homme de sa vie, le comédien Vincent Graton.

Femme comblée

Photo d’archives

En 2005, alors que France Beaudoin se lançait dans l’aventure de Bons baisers de France à Radio-Canada, une nouvelle émission quotidienne qu’elle pilotera jusqu’en 2010. C’est à cette époque que l’animatrice adopta sa petite Juliette en Chine et qu’à son retour, elle réalisa qu’elle était enceinte, de son fils Théo.

Amour et reconnaissance

Photo d’archives

Avec son mari, le père de ses enfants, le comédien Vincent Graton, au début de leur longue histoire d’amour (20 ans cette année), sur le tapis rouge du gala MétroStar en 2004, alors que France était en nomination pour la meilleure animatrice d’émission de services, pour Deux filles le matin. Nommée maintes fois au cours de sa carrière, elle remportera plusieurs prix Gémeaux.