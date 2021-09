Multiplication des pancartes électorales: un enjeu environnemental

Avec deux élections qui se chevauchent, un nombre record d'affiches électorales arborent les rues du Québec. Une situation qui crée beaucoup de déchets et inquiète les groupes environnementalistes.

«Je trouve ça un petit peu ironique parce que tous les candidats ou presque se disent pour l'environnement, pour l'abolition du plastique à usage unique, alors que presque tous, justement, ont leurs images sur des pancartes en plastique à usage unique», a clamé à TVA Nouvelles le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard.

Ce dernier explique que la plupart des pancartes sont fabriquées avec un type de plastique appelé coroplast. Or, seulement trois entreprises au Québec en font le recyclage.

Pour le Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets, il est impératif de revoir les pratiques d'affichage.

«Il y a une surabondance de pancartes en plastique, un petit peu partout dans les municipalités, dans les campagnes, et souvent, elles restent là pendant des semaines, sinon des mois, et elles tombent naturellement et se retrouvent dans l'environnement, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose», a affirmé M. Ménard.

Chaque municipalité a ses propres règles pour le retrait des pancartes électorales. À Montréal, ceux qui tardent trop pourraient se voir chargés des frais pour leur retrait.

Les partis fédéraux auront 15 jours, à partir de mardi, pour retirer l'ensemble de leurs pancartes et choisir de les réutiliser ou de les recycler.