Tout sur le Salon du véhicule électrique de Montréal

Les salons automobiles ont été plus que rares au cours de la dernière année. À l’occasion de la tenue du Salon du véhicule électrique de Montréal, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu son promoteur, Luc Saumure, à l’émission du Guide de l’auto sur QUB radio.

Avec lui, ils ont notamment discuté des nombreuses activités sur place: conférences, essais routiers de véhicules électriques, essais de petits véhicules électriques (vélos, motos, scooters), etc.

Le promoteur du salon a également confirmé la présence de véhicules très attendus et convoités, tels que le Hyundai IONIQ 5, l'Imperium ET5, la Polestar 2, le Kia Sorento PHEV et la Porsche Taycan 4 Cross Turismo.

Il a également été question des enjeux liés à l’organisation d’un salon alors que la pandémie continue de faire rage. Rappelons que le Salon du véhicule électrique de Montréal est présenté au Stade olympique les 17, 18 et 19 septembre 2021.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de l’autonomie officielle du Volkswagen ID.4 selon Ressources naturelles Canada, de General Motors qui débarque chez LG Energy Solution en lien avec le rappel du risque d’incendie de la Chevrolet Bolt ainsi que des nouveautés apportées au Mazda CX-5 2022.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Mercedes-Benz E450 4Matic Cabriolet 2021 et Mitsubishi Outlander 2022 mis à l’essai.

Réponses aux questions des lecteurs

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant l’achat d’une berline intermédiaire ou compacte, la Subaru Outback, les Buick Encore et Mazda CX-3 d’occasion, le Mazda CX-5 et le Honda CR-V, les frais facturés au client lors du retour d’un véhicule de location ainsi que la baisse de prix de la Nissan Leaf 2022.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB radio, et en reprise le dimanche à 14h.