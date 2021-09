Un Québec sous O'Toole ou Trudeau?

Que François Legault favorise l’élection du chef conservateur Erin O’Toole sous prétexte qu’il serait moins interventionniste que Justin Trudeau... c’est son choix !

Mais pour l’ensemble des électeurs québécois, qui, de Trudeau ou O’Toole, offre le programme électoral susceptible de répondre le plus adéquatement à leurs attentes lors de la prochaine législature ?

D’entrée de jeu, je vais tout de suite « régler » la préoccupante question des déficits fédéraux. Pour l’ensemble des cinq exercices 2021-22 à 2025-26, les déficits sous O’Toole atteindraient la somme totale de 320 milliards de dollars et sous Trudeau les 336 milliards $. Donc, un mince écart en faveur du chef conservateur.

Pour cette période de cinq ans, les nouveaux investissements électoraux de Trudeau s’élèvent à 78 milliards $ et les nouveaux revenus à 25,5 milliards $, pour des dépenses nettes de 52,5 milliards $.

De son côté, O’Toole propose des nouvelles dépenses pour un montant net de 51,3 milliards $. À ce montant net, il faut ajouter des dépenses de 35,7 milliards $ qui seraient financées par une réallocation des dépenses du dernier budget 2021-22 de Chrystia Freeland.

Plus spécifiquement, passons maintenant aux grands enjeux.

En garderie

Il est important de rappeler que le gouvernement du Québec, si O’Toole est élu, va perdre les 6 milliards $ que Justin Trudeau s’était engagé à lui verser en guise de compensation pour la mise en place d’un programme pancanadien de garderie à 10 $ par jour.

Justin Trudeau veut injecter sur cinq ans quelque 30 milliards $ dans son nouveau programme de garderie à 10 $ accessible à l’ensemble des provinces. O’Toole rejette ce programme. Il préfère plutôt consacrer 2,6 milliards $ en crédit d’impôt pour la garde d’enfants. Avec le programme conservateur, les familles québécoises se partageraient environ 600 millions $, comparé aux 6 milliards $ de Trudeau.

Comme compensation indirecte, Erin O’Toole a promis de payer 40 % de la facture du troisième lien si cher à François Legault, soit le futur tunnel devant passer sous le fleuve Saint-Laurent entre les villes de Québec et Lévis. Vertement critiqué, ce projet de construction est évalué à près de 10 milliards $.

En santé

Aucun des deux partis ne s’engage à augmenter les transferts en santé de 22 à 35 %, comme le demandent François Legault et ses collègues des autres provinces.

Mais O’Toole, lui, a promis d’augmenter les transferts en santé de 6 % par année, comparé à seulement 3 % présentement. Le chef conservateur a calculé dans sa plateforme que les provinces bénéficieraient sur 10 ans d’une augmentation totale de l’aide fédérale en santé de 60 milliards $.

Si on s’en tient cependant au premier mandat d’un futur gouvernement conservateur allant de 2021-22 à 2025-26, l’aide supplémentaire liée à l’augmentation dudit 6 % ne totaliserait que 3,6 milliards $ d’ici 2025-26. À cela, il faut ajouter 1,5 milliard $ en programmes de protection visant la santé mentale et la toxicomanie.

Pour sa part, Justin Trudeau injecterait au Canada d’ici 2025-26 quatre fois plus d’argent en santé que son grand rival conservateur. Les nouveaux investissements en santé que l’on retrouve dans sa plateforme électorale totalisent des dépenses nettes de l’ordre de 21 milliards $ dont :

Élimination des retards en chirurgie : 6 milliards $

Accès à un médecin de famille : 3,2 milliards $

Soins virtuels dans les zones rurales : 1,14 milliard $

Transfert fédéral en santé mentale : 4,5 milliards $

Soins de longue durée : 6,8 milliards $

En main-d'oeuvre

Tant les conservateurs que les libéraux promettent de créer un million d’emplois.

Le hic : il y a actuellement 815 000 postes vacants au Canada, dont 219 000 au Québec.

La présidente-directrice générale de l’Institut du Québec, Mia Homsy, affirme que les politiciens auraient plutôt intérêt à proposer une nouvelle vision du développement économique qui place l’employabilité, la formation tout au long de la vie et le développement des compétences de la main-d’œuvre au cœur de leurs engagements.

Que proposent à ce chapitre les deux principaux partis ?

Les conservateurs promettent de doubler le crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis (226 millions $ sur 5 ans) ; d’investir 250 millions $ dans le Fonds de formation professionnelle du Canada ; d’introduire un crédit d’impôt pour la mobilité dans la construction (382 millions $ sur 5 ans).

Les libéraux, eux, proposent un crédit d’impôt pour prolongement de carrière chez les travailleurs de 65 ans et plus (2,76 milliards $ sur 5 ans) ; un crédit d’impôt pour la mobilité de la main-d’œuvre (503 millions $ en 5 ans) ; un Fonds pour l’avenir et centre de formation pour les emplois propres (820 millions $ sur 4 ans).

En immigration

Justin Trudeau prévoit accueillir au pays d’ici 2023 quelque 20 000 Afghans de plus, soit 40 000 au total. Pour un débours additionnel de 350 millions $.

Pour pallier le manque de main-d’œuvre au pays, les libéraux s’engagent à réformer les programmes d’immigration économique en facilitant l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers temporaires et les anciens étudiants étrangers.

Trudeau souhaite accueillir 2000 réfugiés qualifiés pour travailler dans des secteurs victimes de la pénurie de main-d’œuvre.

Quant à Erin O’Toole, il propose d’accueillir en priorité les immigrants susceptibles de contribuer à l’économie, et ceux pouvant travailler dans le système de santé.

Fait important aux yeux de François Legault : O’Toole lui promet une plus grande autonomie en matière d’immigration, question de favoriser les immigrants qui parlent français.

De plus, O’Toole veut mettre fin aux passages illégaux, notamment par le chemin Roxham.

Cadeaux électoraux

JUSTIN TRUDEAU

En matière d’habitation : huit nouvelles mesures, d’une valeur totale de 9,1 milliards $.

Côté études postsecondaires : les étudiants bénéficieraient d’une aide fédérale additionnelle de 3,6 milliards $.

Les aînés admissibles au Supplément de revenu garanti verraient leur prestation augmenter pour une valeur totale de 4,2 milliards $ sur cinq ans.

Les aidants naturels auraient droit à une amélioration du crédit d’impôt qui leur rapportera 2,6 milliards $ en cinq ans.

ERIN O’TOOLE