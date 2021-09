Une nouvelle vie pour Maelström

Une version restaurée et numérisée du drame Maelström, second long métrage du cinéaste québécois Denis Villeneuve mettant en vedette Marie-Josée Croze, sera lancée le 27 octobre sur les plateformes de diffusion Vidéotron (Illico, Hélix) et d’Apple (iTunes). Le film, qui a récemment été restauré par l’organisme Éléphant : mémoire du cinéma québécois, sera aussi projeté sur grand écran le 26 octobre à la Cinémathèque québécoise. Denis Villeneuve en a fait du chemin depuis la sortie de Maelström, en 2000. Rappelons que le cinéaste québécois lancera le 22 octobre prochain son cinquième long métrage hollywoodien, une adaptation du classique de science-fiction Dune.