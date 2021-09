Vote des progressistes: Trudeau tente le tout pour le tout

À deux jours du scrutin et alors que son parti se retrouve au coude-à-coude avec les conservateurs dans les intentions de vote, le libéral Justin Trudeau a tenté une fois de plus de rallier le vote des progressistes.

«Je connais comment ça fonctionne pour les progressistes dans ce pays, ils prennent ce moment à se dire comment on va voter. On sait qu’on veut arrêter M. O’Toole et les conservateurs, on le comprend, et le seul choix c’est le Parti libéral», a indiqué le chef du Parti libéral du Canada qui était présent samedi matin à Aurora, en Ontario, une circonscription actuellement conservatrice.

«Mais les progressistes, on aime aussi voter pour le meilleur plan, on veut aussi en faire plus pour contrer les changements climatiques, on veut aussi en faire plus pour les familles, plus pour les travailleurs. Dans cette élection, c’est le Parti libéral qui, non seulement est le seul parti qui peut empêcher les conservateurs de gouverner, c’est le Parti libéral qui a le meilleur plan progressiste pour notre pays», a-t-il poursuivi.

Justin Trudeau continue ainsi d’essayer de récupérer le vote des progressistes qui pourrait être donné aux néodémocrates dans cette course électorale, au moment où un sondage Léger a montré samedi que les conservateurs sont en avance sur les libéraux d’un point dans les intentions de vote du pays, avec 33 % et 32 % respectivement.

Le premier ministre sortant a donc une fois de plus décoché des flèches en direction de son adversaire conservateur qui promettrait «un retour en arrière» selon le chef libéral.

«Le choix est entre un gouvernement conservateur et un gouvernement libéral en ce moment. Et cela fait une différence pour les Canadiens que nous ayons ou non un gouvernement progressiste», a martelé M. Trudeau.

La question de la vaccination des candidats conservateurs, mais aussi des armes à feu ou encore de l’avortement est revenue sur le devant de la scène dans la déclaration du chef libéral pour souligner les différences avec le parti d’Erin O’Toole.

«On a mené une campagne positive où on a été très clair sur les contrastes, a avancé M. Trudeau. Je n’ai pas attaqué personnellement M. O’Toole.»