Alberta: les syndicats d’employés du secteur la Santé demandent la mobilisation de l’armée

Plusieurs syndicats qui représentent des employés du secteur de la Santé en Alberta ont envoyé une lettre au premier ministre Jason Kenney lui demandant de s’adresser à Justin Trudeau afin d’obtenir l’aide de l’armée dans sa lutte contre la COVID-19

«(Nous) vous exhortons dans les termes les plus forts à demander au gouvernement fédéral de déployer immédiatement l'armée, la Croix-Rouge et toutes les ressources en personnel médical disponibles d'autres provinces pour aider les hôpitaux débordés de notre province», peut-on lire dans la lettre, datée du 18 septembre.

«Il n'y a plus d'infirmières dans notre province qui peuvent être déployées. Il n'y a plus d'ambulanciers. Il n'y a plus d'inhalothérapeutes. Il n'y a plus de personnel de soutien. Le réservoir est vide. Le puits est sec» lit-on plus loin.

En conférence de presse mercredi, le premier ministre Kenney a annoncé que son gouvernement mettrait en œuvre de nouvelles mesures contre la COVID-19, y compris un programme de passeport vaccinal, dans le but de ralentir la propagation et d'empêcher le système de santé d'être étiré au-delà de ses capacités.

En date de vendredi, il y avait plus de 19 000 cas actifs dans la province des Prairies canadiennes.