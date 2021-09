Artemi Panarin ne veut pas du «C»

L’attaquant des Rangers de New York Artemi Panarin a révélé qu’il ne désirait pas être nommé comme capitaine de sa formation.

Un peu plus tôt ce mois-ci, le directeur général des Blueshirts, Chris Drury, a indiqué qu’il souhaitait que son club ait un capitaine pour la saison 2021-2022. Aucun joueur de l’équipe de la Grosse Pomme n’a porté un «C» sur son gilet depuis que Ryan McDonagh a été échangé au Lightning de Tampa Bay en février 2018.

«Je crois qu'on a des candidats plus méritants pour ce rôle en ce moment. Est-ce que je veux obtenir ce titre? Je dirais que non», a affirmé Panarin, vendredi, dont les propos ont été traduits par le site francophone de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Ce n'est pas simplement une question de mettre une lettre sur son chandail ou de poser pour des photos. Ça implique beaucoup de travail acharné dans le vestiaire. Et ce n'est pas simplement une question de bien jouer au hockey. Tu dois également fournir de l'énergie pendant l'entracte pour motiver les gars, passer des entrevues et être le visage de la concession. En résumé, c'est beaucoup de travail hors glace.»

Le Russe de 29 ans préfère se concentrer uniquement sur ses responsabilités sur la patinoire.

«Je crois être plus efficace sur la glace, a indiqué Panarin. Et j'ai peur de ne pas être un capitaine efficace. Je ne parle pas très bien anglais. Comment puis-je motiver mes coéquipiers? Je peux surtout avoir une influence avec la qualité de mon jeu. Et ils m'écouteront même si je n'ai pas de lettre sur mon chandail.»

En 2020-2021, lors de sa deuxième campagne dans l’uniforme new-yorkais, Panarin a été le meilleur pointeur des Rangers. Il a touché la cible à 17 reprises et fourni 41 mentions d’aide pour 58 points en 42 parties.