Comment aider notre fille à traverser son deuil?

Notre fille de 28 ans était avec son copain depuis trois ans. Ils formaient un couple assorti et heureux. Quand ils avaient aménagé ensemble, mon mari et moi les avions aidés à s’installer. Malheureusement, le garçon est décédé dans un accident de travail.

Ça fait trois mois et on dirait qu’elle ne s’en remettra pas. Elle qui était lumineuse ne réussit pas à prendre le dessus sur sa peine. On ne sait plus quoi faire, son père et moi, pour lui remonter le moral.

On a même parfois l’impression de faire le contraire de la bonne affaire tant elle se remet à pleurer dès qu’on tente de lui changer les idées. Comme si elle régressait au lieu de progresser. Que faut-il faire dans un cas pareil ? Aidez-nous à ne pas augmenter sa détresse.

Parents déboussolés

Il importe de demeurer à son écoute et d’accepter que son deuil soit lent et parsemé de retours en arrière, au lieu d’avancées vers l’avenir. Un sentiment d’injustice doublé de colère vient s’ajouter au chagrin quand une mort survient aussi abruptement et à un si jeune âge.

Entourez-là et surtout laissez-la pleurer sa peine sans la juger ni la forcer à cheminer plus vite qu’elle ne le fait de son propre chef.

Accueillez-la dans son chagrin et ne vous imaginez pas qu’il faut dire des choses dans ces moments de désolation. Un silence respectueux et empathique fait parfois plus de bien que n’importe quelle parole qui se veut de consolation.

Et surtout, ne cherchez pas à lui changer les idées. Ça va prendre un bout avant qu’elle accepte de se détacher de ce garçon qui était au centre de sa vie. Le temps qui passe, une bonne écoute de votre part et sa volonté personnelle de revenir à la vie feront le reste du travail, un jour, dans quelques mois.