Emmy Awards: «The Crown» repart avec sept trophées

Comme prévu, «The Crown» a récolté tous les honneurs lors de la 73e édition des Emmy Awards, qui se déroulait en direct de Los Angeles, dimanche soir. La série de Netflix a reçu sept des trophées les plus prestigieux, dont celui de la meilleure série dramatique, pour cette version romancée de l’histoire de la couronne d’Angleterre.

Olivia Colman, qui incarne Élisabeth II dans les saisons 3 et 4, a reçu le prix de la meilleure comédienne (drame), tandis que Gilian Anderson a reçu celui de meilleur second rôle pour son incroyable performance dans le rôle de Margaret Thatcher.

Josh O’Connor, exceptionnel dans son incarnation du Prince Charles, a reçu le prix de meilleur comédien dans une série dramatique, alors que Tobias Menzies n’était pas présent pour recevoir son prix de soutien pour son rôle de Prince Philip, duc d’Édimbourg.

Les prix de meilleur scénario et meilleure réalisation (drame) sont également allés à des artisans de la série. Les membres de la distribution de «The Crown» ont d’ailleurs reçu leur prix depuis Londres, où ils étaient réunis avec d’autres nominés.

«Le jeu de la dame», l’autre série de Netflix qui dominait les nominations, n’aura pas complètement mordu la poussière en remportant les prix de la meilleure minisérie, et de la meilleure réalisation pour une série limitée. Toujours chez Netflix, Ewan McGregor a remporté le meilleur acteur dans une minisérie pour «Halston».

En présentiel

Hannah Waddingham et Brett Goldstein ont été les premiers de la soirée à venir chercher des prix sur la scène. Ils ont mérité les prix de meilleur comédien et comédienne dans un second rôle (comédie) pour la série «Ted Lasso» qui, plus tard dans la soirée, a été décoré du prix de meilleure comédie de l’année. Évidemment, Jason Sudeikis, qui incarne le personnage de Ted Lasso, a aussi reçu le prix de meilleur comédien.

Après une soirée entièrement virtuelle, l’année dernière, la cérémonie était de retour avec un nombre limité à 500 personnes présentes dans la salle, mais l’ambiance était néanmoins au rendez-vous.

Kate Winslet, qui joue le rôle d’une policière désabusée dans «Mare of Easttown», a mis la main sur le trophée de la meilleure comédienne dans une minisérie, tout comme ses collègues dans des seconds rôles, Even Peter et Julianne Nicholson. Cette dernière a profité de sa tribune pour dédier son prix «à toutes les femmes à Philadelphie, à Kaboul ou au Texas qui luttent et ne s’arrêtent jamais, ne perdent jamais espoir et ne renoncent jamais.»

La comédie «Hacks» s’est distinguée avec les prix de meilleure réalisatrice pour Lucia Aniello, et du meilleur scénario. «On voulait écrire une série pour rendre hommage à tous ceux qui ont du mal à raconter leurs histoires, en particulier les femmes qui n’ont jamais pu raconter leurs histoires du tout parce que le monde ne les écoutait pas», ont expliqué les récipiendaires, Lucia Aniello, Paul W. Downs et Jen Statsky. Jean Smart a ensuite reçu un bel hommage en recevant le prix de la meilleure actrice dans une comédie pour «Hacks», dans laquelle elle joue une vieille humoriste quétaine.

Pour la sixième année consécutive, «Last Week Tonight with John Oliver» a été récompensé en tant que meilleure émission de divertissement, alors que «Saturday Night Live» a obtenu, sans surprise, le prix de la meilleure émission à sketch. «RuPaul Drag Race» s’est démarqué dans la catégorie des téléréalités.