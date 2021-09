J’adorais aller à la pêche avec mon père

Aujourd’hui, nous ferons un voyage dans le temps avec l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire de la LNH, Scotty Bowman. Celui qui célébrait hier son 88e anniversaire de naissance a passé sa jeunesse à Verdun et sa carrière d’entraîneur de hockey un peu partout en Amérique du Nord. Analyser sa carrière de hockey n’est pas mon but.

Scotty Bowman était détesté par les joueurs du Canadien. Est-ce qu’il le regrette aujourd’hui ? Commençons le voyage en découvrant la jeunesse du Verdunois.

Tu as passé ta jeunesse à Verdun.

Mon père a travaillé comme forgeron tandis que ma mère, une excellente cuisinière, travaillait au grand magasin Eaton.

Tu couchais dans la salle à manger ?

Mon père, ma mère, ma sœur et moi vivions dans une résidence à logement dont la surface était de 800 pieds carrés.

Quels ont été tes premiers emplois ?

Je livrais les journaux avec mon chariot à plateau et, le samedi, je livrais le pain. Avant d’amorcer ma carrière avec le Canadien, je travaillais pour la compagnie de peinture Sherwin-Williams.

Ton professeur te reprochait d’être moins bon que ta sœur à l’école.

Ma sœur avait une moyenne de 95 % et moi de 80 %. Je lui ai répondu que « oui, à l’école, elle était meilleure que moi. Cependant, moi, j’excellais dans les disciplines sportives ».

As-tu un souvenir en particulier avec ton père ?

Je vais vous surprendre, car ce souvenir n’est pas relié au hockey. J’ai passé tellement de beaux moments à la pêche avec mon père au lac Saint-Louis.

Dollard Saint-Laurent t’a vendu ta première voiture.

L’ancien défenseur du Canadien, Dollard Saint-Laurent travaillait chez le concessionnaire Charbonneau. J’étais avec mon père lorsqu’il m’a vendu ma première voiture, une Ford Meteor, pour la somme de 2200 $. D’ailleurs, il a réduit sa commission pour m’aider.

Parle-moi de tes talents culinaires et de collectionneur de cartes ?

Mes talents culinaires, on peut passer, mais j’ai une bonne collection de cartes de joueurs d’athlètes de différents sports.

Tu pratiquais plusieurs sports.

Oui, j’aimais jouer avec mes amis, mais, le samedi matin, je devais accompagner mon père pour enlever les mauvaises herbes dans son magnifique jardin.

Tu jouais à la fastball ?

J’ai évolué dans la ligue Snowdon et l’un des meilleurs lanceurs était Gilles Dupuis, un gars de l’est de Montréal.

Tu as vu Jackie Robinson à l’œuvre ?

Le dimanche après-midi, nous étions un groupe d’amis... nous prenions l’autobus de Verdun, ensuite le tramway de la rue Ontario pour assister au programme double des Royaux et voir Jackie à l’œuvre. Le premier match était d’une durée neuf manches et le deuxième de sept manches.

Quel a été ton pire emploi ?

Sans aucun doute, lorsque le directeur-gérant du Canadien, Sam Pollock, m’a nommé recruteur des rangs junior.

Tu es très reconnaissant envers ton ancien adjoint, le regretté Claude Ruel.

(Un long silence émotionnel) Claude Ruel est le grand responsable du développement de Guy Lafleur, Mario Tremblay et de plusieurs autres, dont le célèbre Big Three de défenseurs, composés de Serge Savard, Larry Robinson et Guy Lapointe.

Qui a été ton mentor ?

L’ancien entraîneur du Canadien, Toe Blake. Je le rejoignais dans son bureau. Je dirigeais la formation de NDG Junior B. Les vendredis après-midi, je m’assoyais avec Toe qui m’expliquait comment analyser les formations adverses et la force de chaque joueur. Aujourd’hui, cette stratégie est reconnue comme étant l’analyse analytique.

Bien que vous ayez quitté le Québec, vous maîtrisiez bien le français.

J’ai appris le français à Verdun, mais je l’ai maîtrisé un peu plus tard, lorsque je dirigeais la formation du Canadien Junior à Hull. Les Bobby Rousseau, Gilles Tremblay, André Tardif, Claude Richard, le frère de Maurice et d’Henri, ne parlaient pas l’anglais, et moi je ne parlais pas le français. Ce fut le début de nos cours d’immersion de langues. Aujourd’hui, ma fille enseigne le français au Michigan.

Un conseil pour les entraîneurs.

Il vous reste deux minutes à faire et votre équipe à une priorité de deux points ? Utilisez vos meilleurs joueurs pour terminer le match.

Tu as été blessé gravement à la tête.

En effet le 6 mars 1952, lors d’un match de séries éliminatoires, le joueur des Reds de Trois-Rivières, Jean Guy Talbot m’a atteint à la tête avec un coup de bâton. À la suite de cette blessure, j’ai décidé de mettre fin à ma carrière.

As-tu gardé une rancune contre Jean-Guy Talbot ?

Aucunement. Malheureusement, plusieurs gens de hockey le pensent. Rodger, lorsque je dirigeais les Blues de Saint-Louis, il a joué pour moi pendant de nombreuses années. Encore aujourd’hui, nous échangeons « nos vœux de bonne année ».

Est-ce que tu regrettes aujourd’hui que tes joueurs t’aient détesté ?

Je les comprends. Mon rôle était de m’assurer de tirer le meilleur du talent de chaque joueur, et les succès de l’équipe passaient avant les leurs.