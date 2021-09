La Caisse injecte plus de 2 milliards $ dans une autoroute en Australie

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a décidé d’investir 2,3 milliards $ AUS (environ 2,1 milliards $ CAN) dans une autoroute desservant Sydney, en Australie, a-t-elle annoncé dimanche soir.

Pour ce faire, la Caisse s’est jointe au groupe d’investisseurs Sydney Transports Partners (STP), réunis par Transurban, une entreprise de gestion d’infrastructures australienne.

Ces investisseurs ont décidé de faire l’acquisition, pour 11,1 milliards $ AUS, de la seconde moitié du projet d’autoroute WestConnex, qui était détenue à 49 % par l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud, où se situe Sydney. Ce faisant, STP possédera maintenant 100 % du projet, incluant la participation de la Caisse qui représente 10 %.

Le réseau autoroutier de WestConnex vise à développer les liens routiers à l’ouest de Sydney, en créant 37 km de nouvelles routes et en revitalisant 33 km de tronçons existants. Ce réseau reliera plusieurs endroits, incluant des banlieues de la métropole, son aéroport et Port Botany.

«WestConnex joue un rôle essentiel pour les résidents de Sydney, offrant des itinéraires plus rapides, plus sûrs et plus efficaces», a résumé Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures de la CDPQ, par communiqué.

«Grâce à son réseau de nouveaux tunnels, WestConnex offre des alternatives souterraines aux usagers, redonnant aux routes en surface leur fonction première de rues de quartier. Le legs communautaire de WestConnex comprend également 18 hectares de nouveaux parcs, terrains de jeux et installations de loisir», a ajouté la Caisse.

D’ici 2031, environ 40 % des habitants de Sydney devrait vivre à moins de 5 km de WestConnex.